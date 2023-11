Andreas Polter übernimmt Leitungsrolle bei JLL in Berlin

Andreas Polter, MRICS, hat die Leitung des Berliner Residential Investment Teams bei JLL übernommen. Der Diplom-Betriebswirt für Immobilienwirtschaft (FH) war bereits von 2006 bis 2011 bei JLL und wechselt von PwC, wo er zuletzt die Immobilienbewertung am Standort Berlin verantwortete. Zuvor war der 44-Jährige als Vice President Real Estate, Acquisitions and Expansion für The Base FOL Group tätig.

.

Insgesamt verfügt er über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Nutzungsklasse Wohnen – von Bestandsobjekten, über großvolumige Portfolios und Forward Deals bis hin zu Microliving. Als gestandene Führungskraft wird er mit seinem Team den Wohnimmobilienmarkt in Berlin und Ostdeutschland betreuen. Diese Region zählt zu den nachgefragtesten und damit zu den strategisch wichtigsten Märkten in Deutschland.



„In den kommenden Monaten wird Polter unser Team ausbauen, das Marktwissen, Vernetzung und Dienstleistungsorientierung in sich vereint und die Investoren in den Mittelpunkt stellt“, sagt Michael Bender, Head of Residential JLL Germany.