Andreas Klein neuer Director Investment Management bei Arbireo

Andreas Klein

© Arbireo Capital AG

Die Arbireo Capital AG hat im Rahmen ihres Wachstumskurses und dem strategischen Ausbau ihrer Investmentplattformen eine weitere Führungskraft gewinnen können. Andreas Martin Klein verantwortet ab Mai 2021 als Director Investment Management schwerpunktmäßig die institutionellen Ankaufsaktivitäten für die Bereiche Lebensmitteleinzelhandel und Logistik. Dies umfasst vor allem den Portfolioaufbau eines neuen Spezial-AIF mit Schwerpunkt auf Nahversorgungsobjekten und eines Spezial-AIF mit Schwerpunkt auf Konsumentenlogistik.

.

„Für unsere eher kleinteilige und bundesweit mehrdimensional differenzierte Ankaufsstrategie im Lebensmitteleinzelhandel ist die Erfahrung von Andreas Klein ein enormer Vorteil. Auch im Bereich Logistik bauen wir mit ihm unsere Aktivitäten gezielt weiter aus. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, kommentiert Dr. Martin Leinemann, Vorstand von Arbireo Capital.



Andreas Martin Klein blickt auf mehr als 15 Jahre Transaktionserfahrung in der deutschen und europäischen Immobilienbranche zurück. Insgesamt hat er bei verschiedenen institutionellen Fondsgesellschaften bereits An- und Verkäufe mit einem Volumen von über 4,5 Milliarden Euro begleitet. Vor seinem Start bei der Arbireo Capital AG war er neun Jahre als Prokurist und Leiter An- und Verkauf bei der mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig. Frühere berufliche Stationen des studierten Diplom-Geographs sowie Diplom-Immobilienökonoms waren unter anderem Deka, LB Immo Invest und BBE Handelsberatung.