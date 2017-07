Andreas Hohlmann wird neuer CEO für Unibail-Rodamco

Am 1. Oktober 2017 wird Andreas Hohlmann neuer CEO (Chief Executive Officer) der Unibail-Rodamco Germany GmbH. Andreas Hohlmann, 47 Jahre alt, ist Dipl.-Wirtschaftsingenieur der Technischen Universität Berlin und der University of Technology Sydney. Er war zuvor für die ECE Projektmanagement GmbH & Co KG in verschiedenen Führungsfunktionen in Deutschland und diversen Auslandsmärkten tätig, zuletzt als Senior Director Development der ECE-Group und als Geschäftsführer der ECE Türkei.

.