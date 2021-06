Andreas Grießinger wechselt von der BayernLB zur Berlin Hyp

Andreas Grießinger

Andreas Grießinger wechselt von der BayernLB zu Mitbewerber Berlin Hyp und übernimmt dort die Leitung der Geschäftsstelle Frankfurt. Günter Walter, der die Niederlassung bis dato leitete, wechselt in diesem Zuge zum 15. Juli 2021 in den Ruhestand.

„Mit Andreas Grießinger haben wir nicht nur einen ausgewiesenen Kredit- und Real Estate-Experten für uns gewinnen können. Er ist zudem in Frankfurt und der Rhein-Main-Region sowie der gesamten Immobilienbranche hervorragend vernetzt“, so Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp. „Wir wünschen ihm einen guten Start in unserer Bank, gleichzeitig bedanken wir uns bei Günter Walter für 17 erfolgreiche Jahre bei der Berlin Hyp.“



Der Diplom-Kaufmann (FH) Andreas Grießinger hat das klassische Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. Seit 2006 spezialisierte er sich auf die gewerbliche Immobilienfinanzierung bei der BayernLB. Seit 2015 hat der Immobilienökonom (IREBS) das Vertriebsbüro der BayernLB in Frankfurt am Main aufgebaut und erfolgreich etabliert.