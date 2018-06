Andreas Göppel erhält Auszeichnung „Köpfe der Immobilienwirtschaft 2018“

Andreas Göppel

Andreas Göppel, Geschäftsführer der Noventic group, wurde vom Fachmagazin Immobilienwirtschaft mit der Auszeichnung „Köpfe der Immobilienwirtschaft“ geehrt. Die Preisverleihung fand am 13. Juni im Rahmen des „Tag der Immobilienwirtschaft“ des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) in Berlin statt.

Bereits zum 15. Mal wählte auch in diesem Jahr eine Jury, zusammengesetzt aus namhaften Immobilienjournalisten, die Sieger des Wettbewerbs „Köpfe der Immobilienwirtschaft“. Nominiert waren Personen, die sich mit ihren Unternehmen für den Innovationspreis des ZIA beworben haben. Für die App „Cards“, eine Entwicklung von KeepFocus, Tochterunternehmen der noventic group, wurde Andreas Göppel in der Kategorie Unternehmen bis 50 Mitarbeiter geehrt. Dirk Labusch, Chefredakteur der ‚Immobilienwirtschaft‘, begründet die Entscheidung der Jury: „Vor allem hat uns die Kombination, spielerisch einen Beitrag gleichermaßen zum Schutz von Klima und Gebäudesubstanz zu leisten, überzeugt.“



Die mit dem Innovationspreis ausgezeichnete App „Cards“ involviert Mieter spielerisch in das aktive, tägliche Energiesparen und hilft außerdem dabei, die Bausubstanz zu schützen. Auf diese Weise profitieren sowohl Vermieter als auch Mieter. Gleichzeitig werden CO2-Emissionen vermindert und somit die Umwelt geschont.



„Innovation, der Wettbewerb von Ideen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Immobilienwirtschaft und zentral für das Erreichen der Klimaziele der Bundesregierung. ‚Cards‘ ist für uns ein gelungenes Beispiel, wie diese Ziele durch Innovationen erreicht werden können. Dass unser Engagement sowohl mit dem ZIA Innovationspreis als auch mit dem Preis ‚Köpfe der Immobilienwirtschaft‘ ausgezeichnet wurde, ehrt uns sehr. Eine wirklich motivierende Bestätigung in unserem Anspruch, Wegbereiter für die klimaintelligente Steuerung von Immobilien zu sein“, freut sich Preisträger Andreas Göppel