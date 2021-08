Andrea Dissauer wird Geschäftsführerin der EHL Immobilien Management

Andrea Dissauer

Andrea Dissauer (46) wurde in die Geschäftsführung der EHL Immobilien Management GmbH berufen. Sie wird das Unternehmen in Zukunft gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Bruno Schwendinger leiten.

Dissauer kann auf eine langjährige Karriere in der Immobilienbranche mit zahlreichen internationalen und österreichischen Führungsfunktionen zurückblicken. Sie startete vor 19 Jahren ihre Tätigkeit für die EHL Gruppe, in den letzten fünf Jahren managte die gebürtige Steirerin den Bereich Asset Management.



„Andrea Dissauer ist eine sehr erfolgreiche, dynamische Managerin, die mit viel Engagement und Leidenschaft ihre Ziele verfolgt und umsetzt. Sie ist sowohl national als auch international ausgezeichnet vernetzt und eine große Bereicherung für die EHL Immobilien Management,“ so Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Gruppe.