Andrea Agrusow wird CFO der Adina Hotels Europe

Andrea Agrusow ist ab dem 1. Februar 2022 Chief Financial Officer bei Adina Hotels in Europa. Die Hotelexpertin soll das Wachstum sowie die Expansion in weitere europäische Märkte vorantreiben.

.

Vor ihrem Eintritt bei Adina war Andrea Agrusow bei AccorInvest, wo sie als Chief Operating Officer die operative, finanzielle und strategische Gesamtverantwortung für 400 Hotels in Nordeuropa innehatte. Zudem war sie Vorsitzende des Management Boards und Mitglied des globalen Executive Committee.



Bevor sie zu AccorInvest kam, verantwortete Andrea Agrusow als CFO und COO bei CBRE Global Investors Deutschland die gesamten finanziellen und personellen Aspekte des Unternehmens und seiner Immobilieninvestitionen.



Andrea Agrusow erlangte ihre Finanz- und Steuerkenntnisse bei KPMG und hatte verschiedene Positionen bei der Deka Immobilien Investment GmbH inne, unter anderem als Fondsmanagerin mit Verantwortung für den Aufbau eines internationalen Immobilienportfolios für institutionelle Anleger.



In ihrer neuen Position bei Adina wird Andrea Agrusow eng mit Simon Betty, Chief Executive Officer des Unternehmens, zusammenarbeiten. „Ich freue mich sehr, Andrea bei Adina willkommen zu heißen„, so Simon Betty. „Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung in der Immobilienbranche und Hotellerie ist Andrea Agrusow die perfekte Besetzung für diese Position und wird uns beim Ausbau unserer Marktführerschaft auf dem europäischen Markt für Extended Stay unterstützen.“