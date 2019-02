Andre Weitkamp neuer Head of Asset Management bei Principal

André Weitkamp

André Weitkamp MRICS ist neuer Head of Asset Management Germany von Principal Real Estate Europe in Deutschland. In seiner neuen Position verantwortet er die Betreuung sämtlicher Bestandsobjekte und Mandate in Deutschland und berichtet direkt an Paul Muno, Head of Investor Relations & Germany bei Principal Real Estate Europe.

Vor seinem Wechsel zu Principal war André Weitkamp Head of Branch Hamburg von Apleona GVA Argoneo. Weitere Stationen der Karriere des 44-Jährigen waren unter anderem Bilfinger Real Estate, Morgan Stanley Properties und Deka Immobilien Investment. André Weitkamp verfügt über Abschlüsse als Dipl.-Betriebswirt (BA) und als Dipl.-Sachverständiger (DIA).



„Wir freuen uns mit André Weitkamp einen ausgewiesenen Experten für das Principal-Team gewonnen haben. Mit seiner in rund 23 Jahren in der Immobilienbranche erworbenen Erfahrungen, wird er uns bei der Umsetzung unseres aktiven Asset-Management-Ansatzes eine wertvolle Unterstützung sein", kommentiert Paul Muno, Head of Investor Relations & Germany bei Principal Real Estate Europe.