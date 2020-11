André Schubert wechselt von 6B47 zu Sassenscheidt

André Schubert

Sassenscheidt erweitert sein Team um André Schubert als Projektleiter. Schubert ist als Architekt in seiner Funktion für das kaufmännische und technische Projektmanagement sowie für weitere Akquisitionen verantwortlich. Darüber hinaus ist er Immobilienfachwirt und Absolvent der European Business School mit dem Abschluss Immobilienökonom.

„Wir freuen uns sehr, Herrn Schubert in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er verfügt über jahrelange Erfahrung als Projektleiter und Projektentwickler für Architekturbüros und Immobilienunternehmen. Ich bin überzeugt, dass er die weitere Entwicklung der Sassenscheidt-Gruppe mit voranbringen wird“, kommentiert Erik Sassenscheidt, Geschäftsführender Gesellschafter bei Sassenscheidt.



Schubert war zuvor als Projektleiter am Düsseldorfer Standort des Immobilienentwicklers 6B47 Real Estate Investors AG tätig, nachdem er rund zehn Jahre führend an der Realisierung von Immobilienprojekten der Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH beteiligt war.