André Otto neue Director Letting bei Four Parx

Die Four Parx GmbH holt sich mit André Otto (39) personelle Verstärkung. Am 1. Juni 2019 startete der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in der Funktion als Director Letting bei Four Parx. Zuvor war Otto als Vermietungsmanager bei der OSWE-Gruppe sowie für den Benjamin-Goldman-Nachlass tätig.

In seiner neuen Aufgabe als Director Letting bei Four Parx ist er für die Erarbeitung und Umsetzung von Vermietungsstrategien zuständig. Außerdem übernimmt er die Akquisition von Neumietern sowie Beratungen und Verhandlungen. Damit unterstützt er Marcus Jungheim, Geschäftsführer und Gesellschafter von Four Parx. „Wir sind sehr froh darüber, diesen ausgesprochen erfahrenen Berater für unser Team gewonnen zu haben“, erklärt Jungheim.