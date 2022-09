André Heinrich neuer Transaktionschef bei Dr. Lübke & Kelber

André Heinrich

© Dr. Lübke & Kelber GmbH

Nach über 11 Jahren bei BNP Paribas Real Estate wechselt André Heinrich (41) als Transaktionschef und Niederlassungsleiter Dresden zu Dr. Lübke & Kelber. Von Dresden aus wird er den Ausbau insbesondere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorantreiben. Er verantwortet künftig die Bereiche Commercial und Residential.

André Heinrich weist einen guten Track Record auf. Der studierte Diplom-Betriebswirt der Immobilienwirtschaft war zuvor unter anderem als Regional Director und Prokurist für BNP Paribas Real Estate in Dresden und Leipzig tätig. Darüber hinaus sammelte er wertvolle Erfahrungen bei Unternehmen wie JLL, Kemper’s und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.



„Seit nunmehr 20 Jahren bin ich in Sachsen in der Immobilienwirtschaft tätig und kenne den regionalen Immobilienmarkt sehr gut. Ich freue mich sehr darauf das Team von Dr. Lübke & Kelber in Dresden zu verstärken und die Markenbekanntheit in Ostdeutschland zu steigern“, kommentiert André Heinrich seine künftige Aufgabe und ergänzt: „Künftig wollen wir unsere Marktanteile in der Region deutlich ausbauen und darüber hinaus weitere Talente für uns begeistern/gewinnen.“