Die Andiamo Unternehmensgruppe hat ein rund 11.250 m² großes Grundstück mit neu entwickelter Star Tankstelle in Gera an einen privaten Investor aus Bayern verkauft. Die von der Mineralölgesellschaft Orlen Deutschland GmbH betriebene Liegenschaft befindet sich in direkter Lage an der B2, unmittelbar neben dem in 2021 eröffneten Amazon Logistikzentrum #link(113988,wir

[…]