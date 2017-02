Anchor bezieht neuem Standort in Düsseldorf

Die Anchor Management GmbH und Anchor Rechtsanwälte eröffnen unter der Leitung der beiden Partner Markus Fauser, vormals Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, und Rechtsanwalt Lars Hinkel, vormals BBL Bernsau Brockdorff, zum 1. Februar einen neuen Standort in der Kasernenstraße 1 in Düsseldorf. Die Immobilie gehört zum Bestand des PURetail Fund, der von La Française Forum Real Estate Partners und Aberdeen gemanagt wird. Colliers International beriet den Mieter bei der Anmietung der ca. 200 m² großen Bürofläche in der Düsseldorfer Innenstadt.

.