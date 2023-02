Analyst Quentin Uttenweiler verstärkt Aengevelt Frankfurt

Quentin Uttenweiler (26) verstärkt als Real Estate Analyst das Frankfurter Investmentteam von Aengevelt Immobilien unter Leitung von Geschäftsleitungsmitglied und Niederlassungsleiter Daniel Milkus.

.

Quentin Uttenweiler hat ein Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen absolviert und sammelte bei zwei hochkarätigen institutionellen Investoren, einer Landesbank und einem Kölner Family Office praktische Erfahrungen u.a. in den Bereichen Portfoliomanagement und Corporate Real Estate Analysis. Nach erfolgreichem Abschluss als Bachelor of Science Immobilienwirtschaft war er dann bei der Garbe Industrial Real Estate GmbH in Hamburg als Investment Analyst für Logistikimmobilien im Europa-Team, das internationale Investoren und Fonds betreut, tätig. Sein nächster Karriereschritt führt ihn nun zu Aengevelt Immobilien nach Frankfurt.