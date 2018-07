An Deutsche Bank vermietetes Geschäftshaus in Bochum-Wattenscheid verkauft

Eine Investmentgesellschaft aus Münster hat das exzellent gelegene Geschäftshaus mit einer Grundstücksfläche von ca. 553 m² in Bochum-Wattenscheid, Hochstraße 6, gekauft. Dieses Objekt befand sich Jahrzehnte lang in Besitz einer renommierten Bochumer Unternehmerfamilie. Das Gebäude ist an die Deutsche Bank sowie an eine Rechtsanwaltskanzlei vermietet. Zudem verfügt es über sechs Wohnungen im 1. bis 4. Obergeschoss. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Brockhoff Invest war vermittelnd tätig.

