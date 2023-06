Amundi verkauft Hamburger Cube 10 für 60 Mio. Euro an Ofi

Der französische Asset Manager Amundi Real Estate hat das Bürogebäude Cube 10 im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens an den ebenfalls aus Frankreich stammenden Asset Manager Ofi Invest Real Estate veräußert. Das Objekt in der Hamburger Innenstadt soll laut Marktkreisen für einen Preis von leicht über 60 Mio. Euro den Besitzer gewechselt haben, was dem 22-Fachen der Jahresmiete entspricht.

.

Das Objekt mit der Adresse Fuhlentwiete 10-12/Amelungstraße 8-10 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 9.000 m² verteilt auf sieben Voll- und drei Staffelgeschosse. Das 2006 fertiggestellte Gebäude ist bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa fünf Jahren voll vermietet.



Amundi hatte das Cube 10 in bester Hamburger Lage zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Große Bleichen, ganz in der Nähe des Axel-Springer-Platzes, damals noch unter dem Namen Convent Parc im Mai 2013 für seinen Fonds Opcimmo erworben [wir berichteten].



Ofi Invest hatte im April das erste Logistikinvestment hierzulande getätigt und ein 21.700 m² umfassendes Logistikobjekt in Maisach von Savills Investment Management erworben [wir berichteten].