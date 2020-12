Amundi sichert sich Frankfurter Bürokomplex „Grand Central“

Amundi Real Estate hat im Auftrag der von ihr verwalteten Fonds das „Grand Central“, einen neuen Bürokomplex in Frankfurt, von Phoenix Real Estate und Groß & Partner erworben. Dieser im November 2020 fertiggestellte Komplex ist langfristig und vollständig an die Gesellschaft „Deutsche Bahn Netze“ vermietet, die als Betreiber der Eisenbahninfrastruktur für einen Großteil des deutschen Schienennetzes verantwortlich ist.

