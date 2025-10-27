Amsterdam: Maritim wickelt Hotelvertrag mit Union Investment ab

Die Maritim Hotelgesellschaft mbH hat den Mietvertrag für das geplante Maritim Hotel Amsterdam vorzeitig gekündigt. Der Schritt kommt nach jahrelangen Verzögerungen und laut der Hotelgesellschaft aufgrund von massiven Baumängeln, die eine Eröffnung des 600-Zimmer-Hotels wiederholt verhindert hatten. Eigentümerin der Immobilie ist Union Investment, die den Neubau nun Medienberichten zufolge veräußern möchte.

Das geplante Flaggschiff-Hotel an der IJ-oever in Amsterdam-Noord, für das Maritim und Union Investment in 2022 einen 50-jährigen Pachtvertrag unterzeichnet hatten [wir berichteten], war Teil eines großvolumigen, rund 500 Millionen Euro schweren Gesamtinvestments, zu dem auch der angrenzende Wohnturm Yvie gehört. Diese ist laut Medienberichten aber nicht von den Verkaufsabsichten betroffen.



Laut Maritim war die Entscheidung unumgänglich. „Dieser Schritt ist nach vielen Jahren intensiver Arbeit an dem Hotelprojekt äußerst bedauerlich, insbesondere für die vielen Mitarbeitenden, die mit Herzblut und Engagement in der Pre-Opening-Phase vor Ort tätig waren“, sagte Erik van Kessel, Managing Director Operations bei Maritim. „Dennoch ist diese Entscheidung aufgrund von andauernden baulichen Mängeln und der damit wiederholt verzögerten Übergabe des Gebäudes leider unausweichlich geworden.“



Das Hotel ist zwar weitgehend fertiggestellt, aber offenbar nach wie vor nicht betriebsbereit. Ursprünglich hätte die vertragsgemäße Fertigstellung und Übergabe des Hotels an Maritim als Betreiber bis spätestens Mitte September 2023 erfolgen sollen. In den beiden Folgejahren sind aufgrund technischer Probleme und Nachbesserungen weitere Fristen zur Übergabe erfolglos verstrichen, sodass das Gebäude bis heute nicht betriebsfähig fertiggestellt ist. „Eine Vielzahl bereits fest gebuchter großer Veranstaltungen unserer Kunden musste wieder abgesagt werden, und zukünftiges Geschäft konnte nicht angenommen werden, da das Eröffnungsdatum immer wieder verschoben werden musste. Damit ist unserer Hotelgruppe ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden“, so van Kessel. „Mit dem Namen Maritim geht seit Jahrzehnten ein hohes Qualitätsversprechen einher, das wir in Amsterdam so nicht einhalten können. Damit entfällt auch die Grundlage für ein vertrauensvolles und verlässliches jahrzehntelanges Pachtverhältnis.“



Für Union Investment, die das Ensemble für das Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds „UniImmo: Europa” entwickelt hat, bedeutet der Ausstieg des Betreibers einen strategischen Wendepunkt. Das offensichtlich nicht betriebsfähige Gebäude steht nun leer und bietet potenziellen Käufern die Möglichkeit, es ohne bestehende Betreiberverträge neu zu positionieren. Auf der Expo Real in München soll der Fondsmanager bereits mit mehreren Interessenten gesprochen haben. Angesichts der Bauprobleme und der ursprünglichen Investitionssumme ist von einem Verkauf unter Buchwert auszugehen. Gleichwohl gilt der Zeitpunkt als günstig, da Amsterdam ein kommunales Bauverbot für neue Hotelprojekte hat, wodurch Bestandsimmobilien mit hoher Zimmerzahl rar und entsprechend begehrt sind.