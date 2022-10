Amsterdam attraktivster Markt für Wohnprojekte

Wo und unter welchen Voraussetzungen bieten sich im aktuellen Marktumfeld noch attraktive Investitionschancen am Büro- und Wohnungsmarkt in Deutschland und außerhalb der Bundesrepublik? Dies ist die zentrale Frage der gemeinsam von Becken, Bulwiengesa und Industria herausgegebenen Drei-Länder-Studie, die heute auf der Expo Real auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Das im Rahmen der Studie erstellte Wohnungsmarkt-Scoring listet Amsterdam, München und Frankfurt am Main als attraktivste Investitionsstandorte an der Spitze. Beim Büromarkt-Scoring liegen Berlin, München und Amsterdam auf den vorderen Rängen. Für die beiden Scorings wurden die wichtigsten 22 Wohnungs- und 17 Büromärkte analysiert und zu diesem Zweck verschiedene demographische, immobilienwirtschaftliche sowie sozio- und makro-ökonomische Faktoren herangezogen und zu einem Scoring-Wert zwischen 0 und 100 summiert.



„Mit unserer gemeinsamen Studie geben wir paneuropäisch orientierten, institutionellen Investoren eine Orientierungshilfe an die Hand, mit der sie wissenschaftlich fundiert verschiedene Anlageziele miteinander vergleichen können“, sagt Dieter Becken, Geschäftsführender Gesellschafter der Becken Holding GmbH. „Gerade in den aktuellen Zeiten, die von Verwerfungen und Unsicherheiten geprägt sind, ist ein nüchterner Blick auf die Daten und Fakten von großer Bedeutung, um Investitionsentscheidungen auf ein solides Fundament zu stellen.“



Amsterdam attraktivster Zielmarkt für Wohninvestments

Das Wohnungsmarkt-Scoring wird von Amsterdam (89,7) und München (81,7) angeführt. Beide Städte weisen eine sehr hohe Attraktivität für Wohninvestments auf, wobei das höhere Renditeniveau der niederländischen Hauptstadt das Zünglein an der Waage für Platz eins war. Auf Platz drei folgt Frankfurt am Main (67,0) vor Paris (65,4) und Utrecht (64,6). Auf den hinteren Rängen landen Hannover (30,7) und Lille (29,1). „Da im Rahmen des Rankings jene Wohnungsmärkte Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande analysiert wurden, die vergleichsweise positive demographische und wirtschaftliche Rahmendaten aufweisen, bedeutet ein hinterer Platz im Ranking nicht per se, dass Investitionen in diese Märkte gänzlich ungeeignet sind“, ordnet Felix Embacher, Bereichsleiter Research & Data Science bei Bulwiengesa, die Ergebnisse der Studie ein. „Auch in niedrig gerankten Städten wie Lille, Hannover oder Nizza ergeben sich bei entsprechender lokaler Marktkenntnis und einem an der Nachfrage orientierten Produkt attraktive Investitionschancen.“