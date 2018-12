AMS Mietvertrag mietet 5.300 m² im Segro Airport Park Berlin

Realogis hat einen Mietvertrag mit der AMS Airport Service GmbH über knapp 5.300 m² Logistikfläche im Segro Airport Park Berlin in der Alexander-Meißner-Straße 12-76/Ludwig-Prandtl-Straße 21-33 vermittelt. Der Mietvertrag läuft über 20 Jahre und ist der erste dieser Dauer, den Segro in Deutschland geschlossen hat. Übergabe und Mietbeginn ist für Ende März 2019 geplant.

„Der erstmalige Abschluss eines Mietvertrages über 20 Jahre unterstreicht die Zukunftsfähigkeit der Lage und Flächen sowie unsere Bereitschaft, flexibel auf Mieterwünsche einzugehen. Wir sind uns des Vertrauens bewusst, das AMS mit diesem Mietvertrag in uns als langfristigen Partner setzt“, sagt Christopher Gigl, Development Manager bei Segro.



AMS ist Hersteller und Dienstleister von Ground Support Equipment und arbeitet für Kunden wie Rolls-Royce, N-3, Lufthansa und Airbus. „Als luftfahrtaffines Unternehmen war die unmittelbare Nähe zum neuen Flughafen in Berlin sowie zu Kunden wie Rolls Royce, N-3, Lufthansa und Airbus entscheidend“, kommentiert Markus Happerger, Consultant der Realogis Immobilien Berlin GmbH. „Des Weiteren war die Bereitschaft von Segro ausschlaggebend, die Neubau-Logistikimmobilie durch diverse Anpassungen auch für die spezifischen Produktionszwecke der AMS nutzbar zu machen.“ Die AMS wird am neuen Standort sowohl die Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung als auch die gesamte Fertigung und Wartung mit etwa 50 Fachkräften zusammenfassen.



Der Dienstleister für die Luftfahrtindustrie und für Flughäfen wird die bereits fertig gestellte Immobilieneinheit Ende des ersten Quartals 2019 beziehen, da aktuell noch die mieterspezifischen Umbauten durchgeführt werden.