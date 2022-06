Amprion zieht ins Ericus-Contor

Das Übertragungsnetzbetreiber Amprion mietet ab November 2022 auf zwei Etagen rund 1.900 m² im Hamburger Ericus-Contor. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Das Unternehmen übernimmt die Flächen der Reederei Hapag Lloyd, die im Oktober in das frisch umgebaute Ballin Fleur von Credit Suisse zieht [wir berichteten].

