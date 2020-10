Amprion erweitert Dortmunder Zentrale auf 23.000 m²

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will seinen Standort an der B1 aufgeben und seine Flächen an der neu gebauten Konzernzentrale im Technologiepark Phoenix-West, die erst 2018 bezogen worden ist, erweitern. Gemeinsam mit dem Projektentwickler und Generalunternehmer Ten Brinke gelang es der SSP AG jetzt, den hart umkämpften Wettbewerb für die Erweiterung für sich zu entscheiden.

.

Das Konzept wird insgesamt für ca. 640 moderne Arbeitsplätze auf 23.000 m² Bruttogeschoßfläche neue zukunftsorientierte und hochflexible Büroflächen bereitstellen. Laut SSP ist ein großzügiges Foyer als Treffpunkt, moderne Konferenzflächen als auch ein Mitarbeiterrestaurant mit Großküche sowie in allen Ebenen Meeting Points geplant, die das Raumprogramm ergänzen.



Nach derzeitigem Stand ist der Baustart für ca. April/Mai 2021 geplant und soll bereits im Dezember 2022 fertig sein.