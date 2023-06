Amplimind eröffnet Hauptsitz am LabCampus München

Mit Amplimind, einem Joint Venture von Audi und Lufthansa Industry Solutions, entscheidet sich ein weiteres Unternehmen für Räumlichkeiten am LabCampus, dem Innovation-Hub am Münchner Flughafen. Am neuen Firmen-Hauptsitz soll die Digitalisierung der Mobilitätsbranche intensiv vorangetrieben werden.

Voraussichtlich im ersten Quartal 2024 nimmt das Amplimind-Team seine Arbeit in den neuen Büros auf. Rund 65 Mitarbeitende werden hier zum Einzug auf 550 m² und in unmittelbarer Nähe zum Münchner Flughafen digitale Lösungen für die Zukunftsfähigkeit der Mobilitätsbranche erarbeiten.



Das IT-Unternehmen ist nach der AirportAcademy, der Deutschen Flugsicherung DFS und ARGO AI bereits der vierte Mieter aus Forschung und Technologie, der sich bewusst für den kollaborativen und innovationsfördernden Ansatz am LabCampus entscheidet. Darüber hinaus bildet die beabsichtigte Ansiedlung des Lehrstuhls für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des LabCampus.



Das LAB 48, in dem amplimind seine künftigen Büroflächen beziehen wird, ist eins von zwei bereits fertiggestellten Gebäuden auf dem Gelände. Sein hochflexibles Flächenkonzept erlaubt eine individuelle Ausrichtung an den Bedürfnissen und Wünschen der Mieter, in diesem Fall: am „remote first“-ausgerichteten, hybriden Arbeitsmodell von amplimind. Raumaufteilung, Interior und Ausstattung lassen sich auch im weiteren Verlauf an Veränderungen anpassen und bietet somit den idealen Rahmen für dynamische Arbeitsmodelle und agile Prozesse.



„Bei amplimind kollaborieren zwei namhafte Unternehmen branchenübergreifend in einem Start-up ähnlichen Umfeld, um an einem großen Zukunftsthema zu arbeiten“, erklärt Dr. Marc Wagener, Managing Director der LabCampus GmbH. „Projekte und Partnerschaften wie diese stärken unser regionales Innovations-Ökosystem nachhaltig und machen es langfristig wettbewerbsfähig.“



Auch Bettina Bernhardt, Managing Director amplimind, freut sich auf die Zukunft am neuen Standort: „Das moderne und innovative Umfeld am LabCampus bietet ideale Bedingungen, um den Netzwerkgedanken umzusetzen und Raum für Kreativität und Kollaboration zu schaffen. Wir haben hier zudem die Möglichkeit, unsere Flächen ganz individuell und im Hinblick auf New Work-Anforderungen auszugestalten – das ist nicht selbstverständlich.“ Darüber hinaus kommt amplimind das großzügige Raumangebot entgegen. So kann das Joint Venture am LabCampus sein gesamtes Business weiter ausbauen und das Kerngeschäft der gesamtheitlichen IT-Entwicklung umsetzen.



Das Konzept von LabCampus einen Innovations-Hub für einen kontinuierlich wachsenden und branchenübergreifenden Austausch einander ergänzender Wissensträger und Unternehmen zu schaffen wird Realität. Mit seiner zentralen Lage am internationalen Drehkreuz München mit fast 40 Millionen Passagiere ist LabCampus weltweit hervorragend angebunden.



Am Mittwoch, den 12.07.2023, wird der gesamte LabCampus gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft offiziell eröffnet.