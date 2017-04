Amphionpark wird saniert und aufgewertet

Das Baureferat beginnt heute damit, den Amphionpark am Wintrichring in Moosach zu sanieren und aufzuwerten. Der Stadtrat hatte am 21. März die Ausführung des Projekts mit Kosten in Höhe von 1,74 Millionen Euro genehmigt. Die Arbeiten sollen bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Den Amphionpark gibt es seit 1965. Mit einer Größe von zirka 2,75 Hektar ist er als Freifläche von zentraler Bedeutung für das südliche Moosach. Nach mehr als 50 Jahren entspricht er nun nicht mehr den heutigen Anforderungen. So ist die Ausstattung der Spielplätze veraltet, und der Bolzplatz sowie die Wege sind in schlechtem Zustand.



Die Sanierung und Aufwertung des Amphionparks wurde in das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenom...

[…]