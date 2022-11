Jetzt ist es offiziell: Die Bundesregierung hat aufgrund der Kosten entschieden, die Pläne für das neue Regierungsterminal am BER zu begraben. Das bestätigte das Finanzministerium am Freitag gegenüber den Medien. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. Die bisherige Zwischenlösung soll stattdessen zur Dauerlösung werden.

