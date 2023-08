„Ampel“-Koalition beschließt degressive AfA

Das Bundeskabinett hat gestern mit dem Wachstumschancengesetz, ein milliardenschweres Steuerpaket verabschiedet. Teil des Gesetzes und zentraler Baustein ist die erweiterte Abschreibungsmöglichkeit (degressive AfA ) für Wohngebäude. Für den ZIA und den Haus und Grund ein gutes Signal, denn damit werden spürbare steuerliche Erleichterungen erreicht.

.

Bundesbauministerin Klara Geywitz hofft mit diesem Steueranreiz den Rückgang der Bauinvestitionen zu bremsen. Angesichts der sich zuspitzenden Krise hatten sowohl Verbände der Immobilienwirtschaft als auch der Bauwirtschaft in den vergangenen Monaten schnell greifende Maßnahmen vom Bund gefordert. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zeigt sich mit dem Ergebnis jetzt zufrieden. „Sechs Jahre lang, sechs Prozent der Investitionskosten abschreiben, ohne Baukostenobergrenze, ab einem Effizienzstandard 55 und für alle Bauprojekte ab 1. Oktober dieses Jahres sofort zum Baubeginn – das ist das Angebot der Regierung an die Bau- und Immobilienbranche, um den Wohnungsbau in Deutschland wieder in Schwung zu bringen.“, so Geywitz.



Ein Aspekt, der gerade für die großen Städte wichtig ist. Karen Pein, Parteikollegin und Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg, sieht in dem Steueranreiz die Möglichkeit „bei einer Vielzahl von Projekten das Ruder rumzureißen“. Speziell für die Hansestadt stellt der Beschluss eine gute Ergänzung zu der massiv aufgestockten Wohnungsbauförderung am Jahresanfang sowie der kürzlich vorgestellten IFB-Eigenheimdarlehen dar [wir berichteten]. „Mit der degressiven AfA bieten sich der Bau- und Immobilienbranche jetzt weitere Möglichkeiten, neben dem geförderten Wohnungsbau auch frei finanzierte Projekte zu realisieren.“, so Pein.



Die degressive Abschreibung gilt ausschließlich für neu gebaute bzw. neu erworbene Wohngebäude und Wohnungen ab einem Effizienzstandard 55. Im ersten Jahr können 6 Prozent der Investitionskosten steuerlich geltend gemacht werden, in den folgenden Jahren jeweils 6 Prozent des Restwertes. Der Baubeginn des Wohngebäudes muss zwischen dem 1.10.2023 und dem 30.9.2029 liegen.



Auf dem jetzt erzielten Erfolg darf der Bund laut der Verbände Haus und Grund und ZIA aber jetzt nicht verharren. Um wieder mehr Privatpersonen für die Vermietung von Wohnraum zu gewinnen, plädiert Haus und Grund-Verbandspräsident Kai Warnecke, für ein Regulierungsmoratorium im Mietrecht. „Die Politik der letzten zehn Jahre hat den Mietwohnungsmarkt kaputtreguliert. Es ist ein Befreiungsschlag notwendig, um wirklich spürbar mehr Mietwohnungen in privater Hand auf den Markt zu bekommen. Das sei gut für Mieter und Wohnungssuchende und hilft den Eigentümern bei der privaten Altersvorsorge“, fasste Warnecke zusammen.



Beide Verbände bezeichnen es als unerlässlich, dass die Grunderwerbsteuer spürbar gesenkt oder ausgesetzt werden muss. Diese Senkung dürfe dabei nicht nur für selbstnutzende Eigentümer gelten, sondern müsse auch vermietende Eigentümer umfassen. ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner fordert darüber hinaus ein umfangreiches KfW-Kreditprogramm mit Zinsen von maximal 2 Prozent und Entlastungen seitens der Länder und Kommunen, “sonst reicht der Kraftakt nicht“, mahnt Mattner.