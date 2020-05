Ampega erwirbt Münchner Office-Loft-Gebäude „SouthHorizon“

Die Ampega wird die Projektentwicklung „SouthHorizon“ (SoHo) in München-Obersendling für Versicherungsgesellschaften der HDI Deutschland AG erwerben. Das SoHo ist eine gemeinsame Objektentwicklung der Optima-Aegidius-Firmengruppe mit der Hammer AG. Die beiden Partner hatten das Grundstück, auf dem der moderne Büroneubau entsteht, Anfang 2019 erworben [wir berichteten].

