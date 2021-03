Ampega ordnet Immobiliengeschäft neu

Die Ampega Asset Management richtet ihr Immobiliengeschäft neu aus. Dazu integriert sie die bisher eigenständige Ampega Real Estate in die Ampega Asset Management. Mit diesem Schritt soll die Effizienz im Immobiliengeschäft erhöht werden. Die Ampega Investment Gruppe plant, ihre Immobilien-Investitionen in den nächsten Jahren weiter kontinuierlich auszubauen.

.

Geführt wird der neu geordnete Geschäftsbereich künftig von Djam Mohebbi-Ahari, der schon bisher als Geschäftsführer der Ampega Real Estate für Investments, Finance und Development verantwortlich war.



„Die Ampega Real Estate hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Jetzt wollen wir das Immobiliengeschäft noch stärker in die Kultur der Ampega Investment Gruppe integrieren, um weiterhin stark wachsen zu können. Unter der Führung von Djam Mohebbi-Ahari wird uns das gelingen“, kommentiert Ampega-Vorstandschef Harry Ploemacher.



Die Ampega plant im Segment Immobilien Deutschland in den nächsten Jahren zudem eine Erweiterung der strategischen Kooperationspartner. „Trotz der herausfordernden Marktsituation werden wir unsere Ankäufe mit entsprechender Vorsicht und Weitsicht forcieren und Investitionschancen nutzen. Perspektivisch werden wir im Konzern unsere Immobilienquote deutlich erhöhen. Wir denken in zukunftsstarken Investitionsstrategien mit ausgewogenem Risikoprofil. Tendenziell wird unser Portfolio stärker weg vom Einzelhandel und Büroimmobilien diversifiziert. Der Schwerpunkt unserer Aktivitäten wird neben Office in den Bereichen Wohnen, Logistik, Fachmarktzentren und gemischt genutzte Quartiersentwicklungen liegen“, so Djam Mohebbi-Ahari.



Als Vermögensverwaltungsgesellschaft der Talanx AG managt die Ampega ein Anlagevermögen von rund 160 Mrd. Euro zum 31.12.2020, davon rund 18,5 Mrd. Euro im Drittgeschäft. Sie investiert auf dem Kapitalmarkt in verschiedene Anlageklassen, darunter Alternative Investments. Dazu gehören neben Infrastrukturprojekten wie Windkraft- und Solaranlagen auch Immobilien, die ein wichtiger strategischer Bestandteil des Portfolios sind. Ihre Immobilien-Investments will die Ampega in den nächsten Jahren stark ausbauen.