Ampega kauft Berliner Globetrotter-Haus von Hines

Die Ampega Real Estate GmbH hat das Büro- und Geschäftshaus Schloßstraße 20 in Berlin-Steglitz für die HDI Deutschland AG erworben. Verkäufer ist der Hines Pan-European Core Fund (HECF), ein von Hines gemanagter Fonds, der die Immobilie seit 2011 in seinem Bestand hält [wir berichteten]. Der neue Hauptmieter Globetrotter hat die Einzelhandelsfläche zur Jahresmitte von Sportscheck übernommen und wird seinen neu definierten Flagship-Store bereits im Oktober eröffnen [wir berichteten]. Für Christoph Reschke, Co-Geschäftsführer Deutschland bei Hines Immobilien, eine Bestätigung, dass der stationäre Einzelhandel erfolgreich sein kann, wenn Lage, Objekt und Vermietungskonzept gezielt aufeinander abgestimmt werden.“

.