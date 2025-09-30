Amerikanisches Family Office kauft Wohnanlage in Bergisch Gladbach

Ein amerikanisches Family Office hat eine Wohnanlage im Stadtteil Bensberg erworben. Die Wohnanlage wurde 2019 in begehrter Wohnlage erstellt und umfasst insgesamt 50 Wohneinheiten, eine Gewerbeeinheit sowie eine Tiefgarage. Für den Käufer ist die erfolgreiche Transaktion ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen einer langfristig angelegten Anlagestrategie.

.

Die Transaktionssteuerung und -beratung für das Family Office erfolgte durch die Firma Pafore, welche zukünftig auch das Asset Management für die Immobilien übernehmen wird. Greif & Contzen war bei dem Off-Market-Deal für den Käufer beratend und vermittelnd tätig. Berater von Montag & Montag haben die Verkäuferseite bei der bestehenden Finanzierung und deren Restrukturierung beraten Auf der Käuferseite berieten McDermott Will & Schulte (Legal) sowie Drees & Sommer (Technical).