Amedeo Augenbroe leitet BNP-Niederlassung Essen

Amedeo Augenbroe

BNP Paribas Real Estate hat für den Standort in Essen einen neuen Niederlassungsleiter ernannt: Amedeo Augenbroe (33) wird diese Aufgabe zum 1. Januar 2017 übernehmen. Der Betriebswirt und Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist bereits seit rund 9 Jahren im Unternehmen tätig, seit Januar 2012 leitet er die Abteilung Bürovermietung der Essener Niederlassung.

Diese betreut sämtliche Nutzer und Investoren des gesamten Ruhrgebiets, insbesondere in Essen, Dortmund, Bochum und Duisburg. Amedeo Augenbroe wird gemeinsam mit seinem zwölfköpfigen Team die Aktivitäten von BNP Paribas Real Estate sowohl in Essen weiter vorantreiben als auch das Service-Angebot für die gesamte Ruhr-Region weiter ausbauen und so neue Potenziale erschließen.