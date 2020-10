Das Münchner Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat in der Petersbrunner Straße 15 in Starnberg 2.000 m² Gewerbefläche an den Münchner Fitnessstudio-Betreiber Ambiance Fitness GmbH vermittelt. Die Eröffnung des Studios ist für Ende des Jahres geplant. Der Fitnessstudio-Betreiber besitzt bereits ein bestehendes Studio in München-Pasing und expandiert nun nach Starnberg.

