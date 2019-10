Amazon zieht auf 55.000 m² ins Edge East Side

Für das im September von der Allianz und der BVK im Rahmen eines Forward-Deals erworbene Edge East Side in Berlin steht ein renommierter Mieter vor der Tür: Der Online-Riese Amazon wird nach Fertigstellung in 2023 in das 35-stöckige Bürogebäude an der Warschauer Brücke in Friedrichshain einziehen und 55.000 m² belegen. Damit wird aus dem Edge East Side wohl der „Amazon-Tower“.

