Amazon sichert sich letzte Flächen im OSKAR

Hines kann sich freuen: die insgesamt ca. 26.000 m² Bürofläche im Münchner OSKAR sind bereits vor Fertigstellung vollvermietet. Die letzten Flächen in der im CBD liegenden Immobilie sicherte sich noch Ende letzten Jahres der Online-Riese Amazon. Dieser Mietvertrag ist der größte der letzten Jahre in der Münchner Innenstadt, und das zu einem Mietpreis von rund 34 Euro/m²/Monat. Zuvor hatten sich bereits der Condé Nast Verlag und WeWork Büroflächen über jeweils 8.000 m² gesichert. Die Bauarbeiten sind momentan noch in vollem Gange. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2018 geplant.

„Unsere Vision für das OSKAR war die Gewinnung von starken, internationalen Marken mit einem Bedarf an modernen und innovativen Büroflächen als Mieter. Deshalb haben wir unsere Vermarktungsstrategie punktgenau auf den Bedarf dieses Marktes ausgerichtet. Heute sind wir sehr stolz darauf, dass wir unser Ziel sogar vorfristig erreichen konnten”, so Alexander Möll, Senior Managing Director von Hines Immobilien.



Die Immobilie am Oskar-von-Miller-Ring 20 (OSKAR) wurde 1998 vom Architekten Richard Meier entworfen und wird seit 2016 von Hines durch umfangreiche Baumaßnahmen revitalisiert. Das Gebäude zeichnet sich neben der repräsentativen Adresse und der großzügigen Empfangslobby durch eine moderne Ausstattung und effiziente Grundrisse aus. Neben dem Anschluss an den ÖPNV bietet das Gebäude eine hohe Anzahl an Stellplätzen. Um die Nachhaltigkeit des OSKAR zu unterstreichen, wurde eine Zertifizierung gemäß DGNB erwirkt.