Amazon setzt Anker in Mönchengladbach

Die ersten Spekulationen sind ziemlich genau ein Jahr alt – und erweisen sich nun als richtig: Amazon wird in Mönchengladbach sein viertes Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen und das zwölfte in Deutschland bauen. Standort ist, wie vermutet, das Rheindahlener Gewerbegebiet an der Erkelenzer Straße – exakt dort hatte der Hamburger Logistikimmobilienentwickler Ixocon vor zwölf Monaten zusätzliche 60.000 m² von der städtischen Wirtschaftsförderung erworben und sein Kontingent damit auf 230.000 m² aufgestockt [Noch mal sechs Hektar für Ixocon in Mönchengladbach - Amazon ante portas?]. Der Online-Multi baut auf 110.000 m².

.

Nach Informationen der „Rheinischen Post“ ist das Vorhaben inzwischen so weit fortgeschritten, dass bereits kurz vor Weihnachten eine Baugenehmigung erteilt werden konnte. Amazon selbst hat das Engagement bislang noch nicht offiziell bestätigt. Im Handelsregister findet sich derweil allerdings eine „Amazon Logistik Mönchengladbach GmbH“. Die lokalen Medien berichten, dass der Startschuss für die Erschließung des Geländes bereits gefallen sei.



Mönchengladbach ist für den E-Commerce-Riesen der vierte Standort innerhalb des wichtigen und einträglichen Ballungsraums Ruhrgebiet, der mit seinen 5,1 Millionen Einwohnern ein konzentriertes Potential vorhält. Der erste Logistik-Komplex in Rheinberg am Niederrhein erhielt Gesellschaft durch moderne Zentren in Dortmund (ganz neu) [Dortmund - Amazon Logistikzentrum soll Ende 2017 eröffnen] und in Werne (als Ersatz für zwei kleine Hallen) [Verdion investiert 100 Mio. Euro in Amazon-Logistikzentrum]. In Bochum schließlich ging ein Verteilzentrum an den Start. Ob Amazon in Mönchengladbach, ebenso wie im niedersächsischen Winsen (Luhe), die neueste Generation der Transportroboter einsetzt, ist noch nicht bekannt: Sie kehren das gängige Prinzip der Lagerarbeit um: Nicht Mitarbeiter laufen und suchen in feststehenden Regalen nach den gewünschten Produkten, sondern „laufende Regale“ kommen zu den Mitarbeitern.