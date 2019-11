Tübinger Cyber Valley: Nach Bosch auch grünes Licht für Amazon

Nachdem erst vor Kurzem der „Bosch AI Campus“ auf dem Horemer im „Tübinger Cyber Valley“ das Go vom Gemeinderat erhalten hat, steht nun mit dem Online-Gigant Amazon das nächste Forschungszentrum im Tübinger Cyber Valley an der Startlinie. Der Gemeinderat hat die umstrittene Ansiedlung am Donnerstag durch gewunken. Amazon wird auf einem nahe gelegenen Areal an der Optimierung von Bildprogrammen mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten.

.

Die Ansiedlung ist stark umstritten. Wie der SWR Aktuell berichtet musste Oberbürgermeister Boris Palmer aufgrund von Störungen und Proteste im Ratssaal immer wieder zur Ruhe aufrufen und auch die Polizei kam zum Einsatz. Während die einen in der Ansiedlung eine Stärkung des Forschungsstandorts und neue Arbeitsplätze sehen, lehnen die anderen die Ansiedlung des Online-Riesen ab, da er kaum Steuern zahle und arbeitnehmerunfreundlich agiere. Da Amazon aber seit 2017 der Initiative „Cyber Valley Baden-Württemberg“, eine Kooperation von wissenschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen, die vom Land mit 50 Millionen Euro gefördert ist, angehört, fiel die Entscheidung zugunsten des Tech-Unternehmens aus: 22 Stimmen stimmten für den Verkauf des Grundstücks auf der Oberen Viehweide an den von Amazon beauftragten Bauträger. Dem standen elf Neinstimmen und eine Enthaltung entgegen. Laut des Reutlinger General-Anzeigers vertrat u.a. OB Plamer den Standpunkt, dass die Ansiedlung von Amazon entgegen aller privaten Vorbehalte gegen den Online-Riesen für die Stadtgesellschaft viele Vorteile bringt. Tübingen nehme eine Schlüsselrolle in der KI-Forschung ein, da man weltweit auf Platz sieben liegt. Deshalb sei er für die Ansiedlung von Amazon.



Bauträger des Areals ist eine Projektgesellschaft der Reisch GmbH aus Bad Saulgau. Das neue Forschungszentrum soll nach Plänen des Stuttgarter Architektenbüros Bodamer-Faber eine öffentlich zugängliche Gastronomie beherbergen sowie einen Co-Working-Space, der für alle zugänglich sein wird. Besonderes Augenmerk wird laut der Beteiligten auf ökologische Aspekte gelegt. Das Gebäude wird nicht nur mit maximaler Energieeffizienz gebaut, es wird auch großer Wert auf nachhaltige Materialien beim Rohbau und bei der Innenausstattung gelegt sowie auf die ökologische Gestaltung des Außenbereichs. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant.



Die Ansiedlung von Amazon ist allerdings nicht der einzige „Neuzugang“ im Cyber Valley. Auch Bosch hat vor Kurzem grünes Licht vom Gemeinderat für die Errichtung seines „Bosch AI Campus“ erhalten. Das Unternehmen darf auf drei Baufeldern mit einer Fläche von rund 12.000 m² ein Gebäude für rund 700 Mitarbeitern realisieren, um dort an KI-Technik zu forschen. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 anvisiert. Der Campus soll in räumlicher Nähe zu den Forschungsgebäuden des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme und des AI Research Building der Universität Tübingen entstehen. Neben Laboren und Büroräumen wird er auch Flächen enthalten, auf denen sich Start-ups und externe Forschungsgruppen im Bereich der künstlichen Intelligenz temporär ansiedeln können. Frei zugängliche Bereiche im Erdgeschoss des neuen Campus sollen darüber hinaus den Experten-Austausch im Cyber Valley fördern. Auch der Öffentlichkeit sollen Teilbereiche des Campus zugänglich sein. Das Investitionsvolumen für den neuen Forschungskomplex liegt bei rund 35 Millionen Euro. Weitere 70 Millionen fließen anschließend in einen 26.000 m² großen Erweiterungsbau der unter anderem Wohnungen für Forscher, Studenten und Mitarbeiter vorsieht. Damit kommt der Stiftungskonzern unterm Strich auf eine Investition in Höhe von rund 100 Mio. am Standort.