Amazon läuft in den Hamburger Hafen ein: Der US-Multi wird an der Peutestraße auf der Veddel ein 18.000 m² großes Verteilzentrum installieren, in dem 200 Beschäftigte Pakete für den Großraum der Hansestadt und der Süderelbe sortieren. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde bestätigte den Abschlu

[…]