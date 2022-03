Der Online-Gigant zieht sich überraschend aus dem stationären Buchhandel zurück. Wie Amazon am Mittwochabend in Seattle mitteilte, werden umgehend alle 68 Buchläden, Four-Star-Shops und Pop-up-Läden geschlossen. Nicht betroffen seien die unternehmenseigenen Lebensmittelgeschäfte. Die betroffenen Shops liegen in den USA sowie in Großbritannien.

.