Amazon Fresh: Warum ausgerechnet Hamburg?

Wenn der Akteur nicht Amazon heißen würde, wäre der unbedarfte Zeitgenosse wohl geneigt, von logistischem Irrsinn zu sprechen: Ausgerechnet Hamburg hat sich der Internet-Multi als zweite Stadt für seinen „Fresh“-Dienst ausgesucht. Nicht das Ruhrgebiet oder München – wie allgemein gemutmaßt wurde. Welche Strategie dahinter steckt, erschließt sich noch nicht so ganz. Denn die Hansestadt wird aus dem 300 Kilometer entfernten (!) Berliner Depot beliefert.

.

Gute sechs Wochen nach dem Start des Online-Supermarktes in Berlin und Potsdam [Amazon Fresh: Top oder Flop?] beliefert Amazon Fresh nun zunächst die zentralen Hamburger Bezirke. Der Radius reicht von Altona via Eimsbüttel bis nach Wandsbek und Mitte. Trabanten wie Bergedorf oder Harburg kommen noch nicht in den Genuss des mittlerweile auf 300.000 Artikel aufgestockten Lieferdienstes. Dieser enorme Anstieg – in Berlin umfasste das Kontingent noch 85.000 Produkte – resultiert aber vor allem aus dem Umstand, dass den georderten frischen Lebensmitteln nun auch Non-Food-Produkte beigefügt werden könne. Geliefert wird die Frisch-Ware in Isoliertaschen mit integrierten Akkus oder Trockeneis.



Warum Amazon nicht das „kompaktere“ Ruhrgebiet mit den gerade ausgebauten Logistik-Kapazitäten in Dortmund und Werne und dem fast unbemerkt eingeweihten neuen Verteilzentrum im Krefelder Hafen als nächsten Markt für den Frische-Dienst ausgewählt hat, bleibt aktuell ebenso ungewiss wie der Umstand, dass die Wahl nicht auf München gefallen ist – zumal die 15.000 m² große neue Logistikhalle in Daglfing („mit Kühlbereich“) so gut wie fertig ist. Anmerkung: Das Logistikzentrum Winsen (40 Kilometer vor den Toren Hamburgs) soll „erst“ Ende des Jahres ans Netz gehen.