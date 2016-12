Amazon errichtet neues Logistikzentrum in Winsen

Onlinehändler Amazon bleibt weiter auf Expansionskurs. Jetzt kündigte das Unternehmen ein weiteres Logistikzentrum im niedersächsischen Winsen an, das bis Ende 2017 auf 64.000 m² Fläche entstehen soll. Amazon investiert im ersten Jahr in Winsen 90 Millionen Euro in den Ausbau des europäischen Logistiknetzwerks, dazu kommen weitere 110 Millionen Euro Investitionen durch die Partner. Amazon reagiert damit auf die steigende Kundennachfrage.

„Dieses neue Logistikzentrum liegt uns besonders am Herzen. Der Standort in Norddeutschland unterstützt uns dabei, die Leistung des Europäischen Liefernetzwerks zu verbessern und Kunden in ganz Europa noch zuverlässiger zu beliefern“, führt Roy Perticucci aus, Chef des Europäischen Logistiknet...

[…]