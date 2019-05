Amazon eröffnet Verteilzentrum in Cloppenburg

Amazon wird im ehemaligen Lidl-Zentrallager in Cloppenburg Ende diesen Jahres ein Verteilzentrum in Betrieb nehmen. Dies bestätigte der Online-Versandhändler jetzt. Eigentümer der Logistikimmobilie ist der Garbe-Logistikfonds Glif+.

.

Amazon hat dafür insgesamt 25.000 m² Hallenfläche an der Straße Brook im Stadtteil Emstekerfeld angemietet, die Lidl bis zum Umzug im September 2017 in eine benachbarte Logistikimmobilie betrieben hat. Garbe hatte diese in der Folge im vergangenen Jahr für seinen Core-Plus Logistikfonds im Paket erworben [Garbe Industrial Real Estate kauft sechs Logistikimmobilien von Lidl].



Gerüchten auf kommunaler Ebene zufolge soll der Online-Riese auch mit den ehemaligen Lidl-Flächen von Garbe in Wunstorf als Verteilzentrum „liebäugeln“, dieses wollten die Parteien bis dato aber noch nicht bestätigen. Aktuell baut Amazon massiv seine Logistikstandorte aus, um die jeweiligen Regionen schneller und flexibler beliefern zu können, denn die Dienstleistungsangebote wie „Same-Day-Delivery“ gewinnen zunehmend an Bedeutung. Für Hessen wurde erst in der letzten Woche bekannt, das Amazon ein großes neues Verteilzentrum in Knüllwald-Remsfeld bauen wird. Die Firma will auf 7,5 Hektar des Gebietes bereits in diesem Jahr eine provisorische Halle errichten, um das Weihnachtsgeschäft bedienen zu können, teilte Jürgen Liebermann, Vorsitzender des Zweckverbandes Schwalm-Eder-Mitte, gegenüber der Zeitung HNA mit. Die mobile Halle wird laut Amazon eine Fläche von rund 4.000 m² haben. Im zweiten Abschnitt soll im Frühjahr 2020 eine Halle auf 8.000 m² gebaut werden. Die mobile Halle werde dann wieder abgebaut.