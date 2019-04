Amazon eröffnet Sortierzentrum in Gernsheim

Zum Richtfest des Logistikparks Gernsheim auf dem Gelände der früheren Van Baerle Chemischen Fabrik Anfang März hüllten sich Projektentwickler Axxus Capital sowie die Eigentümerin, die Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung, noch in Schweigen, welche Großmieter die Flächen beziehen werden, nun ist das Geheimnis in Bezug auf einen schon mal gelüftet: Der Online-Riese Amazon wird in dem Logistikneubau ab Herbst ein 20.000 m² großes Sortierzentrum im 24-Stunden-Betrieb einrichten. Mit der Inbetriebnahme im Herbst ist dies dann nach Raunheim auf dem Mönchhofgelände der zweite Standort von Amazon in Südhessen, dort betreibt der Online-Händler bereits ein Verteilzentrum. Das neue Logistikzentrum in Gernsheim entsteht auf dem 85.000 m² großen Areal in der Mainzer Straße 35 und wird insgesamt 45.000 m² Hallenfläche umfassen.

