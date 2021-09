Amazon eröffnet acht neue Logistikstandorte

Heute gab Amazon bekannt, weiter in Deutschland zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Das Unternehmen plant, bis zum ersten Halbjahr 2022 acht neue Logistikgebäude in Deutschland zu errichten, einige davon befinden sich bereits im Bau.

.

Die neuen Logistikstandorte befinden sich in Dummerstorf bei Rostock (Logistikzentrum, 2022), Erding (Sortierzentrum, 2022), Friedrichsdorf (Verteilzentrum, 2021), Barmke bei Helmstedt (Logistikzentrum, 2022), Hof/Gattendorf (Logistikzentrum, 2022), Neu-Ulm (Verteilzentrum, 2021), Weiterstadt (Verteilzentrum, 2022) und Wenden (Verteilzentrum, 2021).



„Allein in den letzten 12 Monaten haben wir in Deutschland mehr als 3.000 unbefristete Arbeitsplätze in der Logistik geschaffen. Jetzt kommen im nächsten Jahr mehr als 3.000 weitere hinzu. Diese Arbeitsplätze unterstützen Gemeinden jeder Größe, von größeren Städten wie Hof/Gattendorf bis hin zu kleineren Orten wie Dummerstorf.", erklärt Stefano Perego, Vice President Customer Fulfillment in Europa.



Dem Beratungs- und Wirtschaftsanalyse-Institut Keystone zufolge hat der Online-Riese von 2010 bis 2020 insgesamt knapp 40 Milliarden Euro in Deutschland investiert, davon über 10 Milliarden Euro allein im Jahr 2020. Die Zahl der Festangestellten hierzulande steigt bis Jahresende voraussichtlich auf über 28.000 Mitarbeiter über alle Unternehmensbereiche hinweg an, die an rund 60 Standorten deutschlandweit beschäftigt sein werden. Über 19.000 Festangestellte arbeiten alleine im deutschen Amazon Logistiknetzwerk. Laut des Online-Riesen liegt der Einstiegslohn der Mitarbeiter größtenteils bereits seit Juli bei 12,00 Euro brutto pro Stunde – unabhängig ob Vollzeit, Teilzeit, befristet oder saisonal gearbeitet wird.



Und der Ausbau des deutschen Logistiknetzwerks soll weiter vorangetrieben werden, um die Produktauswahl erweitern und der Kundennachfrage gerecht werden zu können. Zudem unterstützt der Konzern eine wachsende Zahl unabhängiger deutscher Unternehmen, die über die Online-Plattform verkaufen, und dabei Lagerung und Zustellung über „Fulfillment by Amazon“ nutzen.



Axel Wiechmann, Bürgermeister von Dummerstorf, wo im Frühjahr bereits die Bauarbeiten für ein neues Amazon-Logistikzentrum angelaufen sind, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass Amazon nach Dummerstorf kommt. Die Ansiedlung ist ein großer Gewinn für die gesamte Region, denn auf einen Schlag werden 1.000 neue Arbeitsplätze in einem hochmodernen Umfeld geschaffen. Daraus ergeben sich große Karrierechancen für die Menschen in der Region. Davon profitieren ebenfalls die lokalen Händler und Händlerinnen und Bürger und Bürgerinnen, die über Amazon verkaufen oder bei Amazon bestellen.“