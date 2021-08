Amanthos eröffnet ersten internationalen Standort in der Schweiz

Das inhabergeführte Stuttgarter Maklerhaus eröffnet seinen ersten internationalen Standort in der Schweiz. Hierfür wurde die Amanthos AG mit Sitz in der Zürichstrasse 44 in Luzern gegründet. Immobiliendienstleistungen werden federführend im Bereich der assetklassenübergreifenden Projektentwicklung neben dem süddeutschen Raum nun auch in der Zentralschweiz angeboten. Amanthos International hebt dabei insbesondere Synergien in den Bereichen Projektentwicklung und Investment, bereits heute werden verschiedene Projekte in Luzern, Genf und Winterthur federführend betreut.

