Amano Group eröffnet sechs neue Häuser in Berlin, München und Leipzig

Gleich sechs neue Projekte stehen bei der Amano Group in den Startlöchern. Allein für Berlin planen die Geschäftsführer Ariel Schiff und Phillip Rokeach die Eröffnung von vier neuen Häusern. Hinzu kommen jeweils ein Projekt in München und Leipzig. Los geht es im Frühjahr 2019 in der Friedrichstraße in Berlin. Hier entsteht mit dem Amo by Amano Deutschlands erstes unterirdisches Hotel.

Im Herbst 2019 folgt ein neues Hotel an der Stralauer Allee - das Amano Eastside. Ebenfalls in Planung befindet sich ein weiteres Haus am Berliner Hauptbahnhof und eines in der City West.



Aber auch außerhalb von Berlin intensiviert die Amano Group ihre Aktivitäten. Mit München und Leipzig stehen dabei zwei deutsche Boom-Städte im Fokus. Bereits im Frühjahr 2019 wird das Mio by Amano in der Münchner Innenstadt eröffnen. Leipzig folgt bis spätestens 2021.