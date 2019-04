Amadeus erweitert Bestand um über 1000 Wohnungen

Die Amadeus Group hat das erste Quartal 2019 mit umfassenden Zukäufen in Hessen und Sachsen-Anhalt beendet. Neben wichtigen Ereignissen wie der Grundsteinlegung des neuen Bauprojekts Amadeus Thirtyone in Hanau vermeldet der Investor für das erste Quartal 2019 eine umfassende Bestandserweiterung. In Hessen und Sachsen-Anhalt ergänzen fortan genau 1.011 Wohnungen das Portfolio des Limburger Immobilienunternehmens.

.

Auch abseits des Kerngeschäftsgebiets in der Rhein-Main-Region hat sich Amadeus bereits in der Vergangenheit häufig am Markt beteiligt. So setzt auch die jüngste Bestandserweiterung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 50 Mio. Euro die Strategie fort, das breit gefächerte Portfolio nachhaltig fortzuentwickeln.



„Nach intensiven Prüfungen können wir nun sagen, dass die zugekauften Immobilien zu einhundert Prozent den Ansprüchen unseres Unternehmens entsprechen. Wir freuen uns darauf, auch über unsere Heimat rund um Limburg hinaus weiterhin mit werthaltigen Immobilien erfolgreich zu sein“, betont Amadeus-Geschäftsführer Dirg Parhofer. Alle Wohnobjekte weisen laut Parhofer eine minimale Leerstandsquote auf.