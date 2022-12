Am Riedberg: Ein Generationenprojekt kommt zum Abschluss

Die Entwicklung eines neuen Stadtteils ist keine Angelegenheit von wenigen Jahren, sondern von Jahrzehnten – so auch im Fall des rund 267 Hektar großen Stadtteils Riedberg im Frankfurter Norden. Mit der Fertigstellung der Grünanlage Römische Straße ist die bauliche Erschließung von städtischer Seite nun erfolgreich abgeschlossen worden. Diesen feierlichen Moment nahmen Stadträtin Rosemarie Heilig (Dezernat für Klima, Umwelt und Frauen), Stadtrat Mike Josef (Dezernat Planen, Wohnen und Sport) und Stadtrat Stefan Majer (Dezernat Mobilität und Gesundheit) am Samstag, 3. Dezember, zum Anlass für einen gemeinsamen Spaziergang durch den Grünzug mit geladenen Gästen.

