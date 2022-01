Am Greifswalder Museumshafen entsteht ein neues Hotel

Entlang der Roßmühlenstraße wird ein neues Hotel gebaut. Wie Axel Wittlinger von der Grundstücksgesellschaft Hansering A9 mbH mitteilte, hat das Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern ieinen Fördermittelbescheid erteilt, damit sei die Gesamtfinanzierung nun gesichert. Als Betreiberin konnte das Unternehmen die österreichische Amedia-Gruppe gewinnen.

