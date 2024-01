Am Frankfurter Büromarkt funktionieren auch Sekundärlagen

In 2023 lag der Büroumsatz nur knapp unter dem Vorjahresniveau. Auffallend ist die hohe Anzahl der großvolumigen Abschlüsse abseits der zentralen Lagen. Unter den zehn größten Abschlüssen findet sich lediglich eine Anmietung in Innenstadtlage, alle anderen entfallen auf klassische Sekundärlagen in den Teilmärkten West, Flughafen, Eschborn, Flughafen und Süd.

Auch die beiden größten Anmietungen über der 10.000er-m²-Marke im vergangenen Jahr entfielen auf diese Teilmärkte: Die Stadt Frankfurt mietet 46.000 m² in den „Lateral Towers" im Stadtteil Hausen (Teilmarkt West), in denen künftig zwei Gymnasien untergebracht werden sollen [wir berichteten]. In Eschborn hat sich die Deutsche Wertpapierservice Bank in der Kölner Straße 5 eine Fläche von 12.500 m² gesichert [wir berichteten]. Die umsatzstärkste Branche sind Banken und Finanzdienstleister mit einem Anteil am Flächenumsatz von 19,2 Prozent.



„Das zeigt, dass der Frankfurter Büromarkt stabil und ausgewogen ist. Auch für Büroflächen außerhalb des CBD gibt es eine konstant hohe Nachfrage. Allerdings ist auch hier Qualität gefragt„, unterstreicht Suat Kurt, Senior Team Leader Office Leasing und Niederlassungsleiter JLL Frankfurt. Für dieses Jahr erwartet Kurt aber eine Zunahme von Großabschlüssen in CBD-Lagen. „Im vergangenen Jahr wurden die hohen Preise für die Topflächen in zentralen Lagen nicht ganz angenommen – es gab aber auch ein recht knappes Angebot. Das dürfte sich im Laufe dieses Jahres ändern, da sich einige Flächen der Fertigstellung nähern und Bestandsflächen wieder in den Markt kommen.“