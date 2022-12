Von dem lang andauernden Stillstand ist nichts mehr zu spüren: Die Deutsche Hospitality feierte gestern mit den Projektbeteiligten anlässlich des guten Baufortschritts am Europäischen Hof das Bergfest. Damit geht es an dem Luxushotel in Baden-Baden endlich voran und die angekündigte Wiedereröffnung des Steigenberger Gründungshauses für Ende 2024 wahrscheinlicher.

Fotos: Jana Kay Photography



